В субботу из Светлогорска в Калининград запустят ночную «Ласточку»

В субботу, 6 июня, из Светлогорска в Калининград запустят ночную «Ласточку». Дополнительный поезд назначат из-за празднования Дня города. Об этом сообщили на странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».
В этот день отменят электропоезд, отправляющийся из Светлогорска в 22:40. Вместо него назначат «Ласточку» в 23:59. Состав проследует со станции Светлогорск-2 до Южного вокзала со всеми остановками.
Ранее сообщали, что в центре Светлогорска перекроют движение транспорта. Ограничения связаны с празднованием Дня города. Они будут действовать на нескольких участках.
День города в Светлогорске отметят в субботу, 6 июня. Праздник пройдёт сразу на нескольких площадках: на территории у «Янтарь-Холла», в Лиственничном парке и на стадионе ФОКа. В городе организуют концерты, ярмарки, спектакли и выставки.