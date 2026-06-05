Юный мотоциклист нарушал ПДД в поселке Переяславка — его привлекли к ответственности

При патрулировании центра поселка сотрудники ДПС заметили молодого мотоциклиста, который маневрировал на высокой скорости, перестраивался без указателей поворота и создавал аварийные ситуации. Юноша проигнорировал требования ДПС об остановке и скрылся. Личность подростка установили, его привлекли к административной ответственности за вождение без прав и нарушение правил остановки. Ответственность понесет также и мать несовершеннолетнего. Мотоцикл помещен на.