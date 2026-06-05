Напомним, Путин на встрече с руководителями международных информагентств заявил, что мирные соглашения могут подписывать разные люди, но они должны быть легитимны. Вопрос о законности главаря киевского режима Владимира Зеленского как представителя Украины остаётся актуальным для юристов. Более того, он напомнил обязательное условие для начала переговоров, и Киеву оно известно.