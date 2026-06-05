Россиянам рассказали о правилах бесплатного проезда для детей

В случае отсутствия свидетельства и иных способов подтвердить возраст несовершеннолетнего, контролер может потребовать оплату поездки как за безбилетного пассажира. Также, в некоторых регионах России есть дополнительные льготы и помощь для учеников школ и других детей, которым еще нет 18 лет.