Россиянам рассказали о правилах бесплатного проезда для детей

Дети могут ездить в общественном транспорте бесплатно при соблюдении ряда условий. Об этом РИА «Новости» рассказала первый заместитель руководителя аппарата Ассоциации юристов России Арина Мурашкина.
По словам Мурашкиной, на городском и пригородном транспорте дети младше семи лет могут путешествовать бесплатно, но без отдельного места. Для междугородних поездок бесплатный проезд предоставляется детям, не достигшим пятилетнего возраста.
Для того, чтобы получить эту льготу, родители должны иметь при себе свидетельство о рождении. Благодаря этом документу можно проверить возраст ребенка.
В случае отсутствия свидетельства и иных способов подтвердить возраст несовершеннолетнего, контролер может потребовать оплату поездки как за безбилетного пассажира. Также, в некоторых регионах России есть дополнительные льготы и помощь для учеников школ и других детей, которым еще нет 18 лет.
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