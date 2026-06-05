Участников преступной группы из Чайковского будут судить за поджог автомобиля, кражу и наркотики

Чайковская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих участников преступной группы. Все они обвиняются в умышленном повреждении имущества. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. По данным следствия, летом 2024 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, из личных неприязненных отношений с потерпевшим подожгли его автомобиль Renault Duster. Ущерб превысил 1 млн руб.