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Участников преступной группы из Чайковского будут судить за поджог автомобиля, кражу и наркотики

Чайковская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих участников преступной группы. Все они обвиняются в умышленном повреждении имущества. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. По данным следствия, летом 2024 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, из личных неприязненных отношений с потерпевшим подожгли его автомобиль Renault Duster. Ущерб превысил 1 млн руб.

Чайковская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих участников преступной группы. Все они обвиняются в умышленном повреждении имущества. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. По данным следствия, летом 2024 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, из личных неприязненных отношений с потерпевшим подожгли его автомобиль Renault Duster. Ущерб превысил 1 млн руб.

В ходе расследования было установлено, что один из фигурантов похитил свыше 90 тыс. руб. с банковской карты знакомого, а также незаконно приобрел 3,2 г мефедрона.