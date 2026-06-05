Нижегородцам станет проще проходить медосмотры для ГТО с 1 сентября

С 1 сентября нижегородцам станет проще проходить медосмотры для ГТО и спортивных соревнований. Об этом сообщили MAX-канале «Бокал прессека».
Вступает в силу новый приказ Минздрава РФ № 484н, который существенно упростит процедуру получения медицинских допусков для участия в спортивных мероприятиях и сдачи нормативов ГТО.
Изменения затронут школьников, студентов и любителей спорта — бюрократическая нагрузка на них заметно снизится. Так, если по итогам диспансеризации или профосмотра вам присвоили I или II группу здоровья, отдельное медицинское заключение для сдачи ГТО или участия в студенческих соревнованиях больше не понадобится.
Кроме того, школы и вузы смогут подавать общие списки участников — достаточно указать группу здоровья учащихся, а собирать индивидуальные справки с каждого студента или школьника больше не придётся. При необходимости терапевт или педиатр может оформить отдельное медицинское заключение, которое будет действовать в течение года.
Вместе с тем обращение к спортивному врачу останется обязательным в трёх ситуациях. Во‑первых, если соревнования предполагают повышенные физические нагрузки — даже для людей с I и II группой здоровья.
Во‑вторых, если у человека есть ограничения по здоровью (III и IV группы) и он планирует участвовать в крупных официальных соревнованиях из Единого календарного плана (для локальных физкультурных мероприятий и занятий фитнесом достаточно справки от участкового терапевта). Если в соревнованиях или сдаче ГТО участвуют люди с инвалидностью — в этом случае допуск оформляется на основе индивидуальной программы реабилитации.
Чтобы получить допуск к занятиям спортом или сдаче нормативов, нужно пройти ряд обследований: антропометрию, скрининг сердечно‑сосудистых рисков, ЭКГ с нагрузкой, а также общую оценку реакции организма на физические нагрузки. Если в ходе обследования выявляются какие‑либо отклонения, врач может направить пациента на дополнительные исследования — например, на ЭхоКГ или Стресс‑ЭхоКГ.
Помимо этого, правила медицинского сопровождения массового спорта в Нижегородской области станут строже: если в спортивном мероприятии участвуют более 300 человек, организаторы обязаны обеспечить дежурство бригады скорой помощи на площадке.
Ранее сообщалось, что платные медуслуги будут оказывать по-новому нижегородцам с 1 сентября.