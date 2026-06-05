Нижегородцам станет проще проходить медосмотры для ГТО с 1 сентября

Во‑вторых, если у человека есть ограничения по здоровью (III и IV группы) и он планирует участвовать в крупных официальных соревнованиях из Единого календарного плана (для локальных физкультурных мероприятий и занятий фитнесом достаточно справки от участкового терапевта). Если в соревнованиях или сдаче ГТО участвуют люди с инвалидностью — в этом случае допуск оформляется на основе индивидуальной программы реабилитации.