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Донские власти договорились о создании новых биогибридных систем

Об этом рассказали в правительстве Ростовской области.

В рамках Петербургского международного экономического форума правительство Ростовской области, Южный федеральный университет и Фонд перспективных исследований заключили соглашение о развитии биогибридных систем и технологий в регионе.

Документ предусматривает совместную работу по поиску и внедрению научно‑технических проектов. Ключевые направления сотрудничества включают разработку фармацевтических препаратов, создание технологий предупреждения биологических чрезвычайных ситуаций и развитие биогибридных систем для гражданских и специальных задач.

Губернатор Юрий Слюсарь отметил, что соглашение даст студентам и молодым учёным возможность участвовать в проектах, направленных на обеспечение безопасности страны. Реализация совместных программ поможет привлечь талантливую молодёжь в передовую науку и сохранить квалифицированные кадры в регионе.

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