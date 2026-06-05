Повреждено предприятие: что известно о сбитии 3 БПЛА в Воронежской области?

В ночь на 5 июня Воронежская область оказалась под угрозой атаки БПЛА и ракетного удара, следует из оповещений в канале губернатора Александра Гусева в мессенджере МАКС. В Лискинском и Острогожском районах объявили тревогу в связи с возможным ударом беспилотников.
Как сообщил глава региона, за ночь силы ПВО уничтожили над тремя района три беспилотника. Люди не пострадали.
«В одном из районов на юге области повреждено остекление и техническое помещение промышленного предприятия. Участок производства на нем приостановлен до завершения обследования территории», — написал Александр Гусев.
Ракетная опасность действовала в Воронежской области с 1:19 до 1:50. Отбой опасности атаки БПЛА объявили в 8:27.