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Повреждено предприятие: что известно о сбитии 3 БПЛА в Воронежской области?

В ночь на 5 июня регион оказался под угрозой атаки БПЛА и ракетного удара.

В ночь на 5 июня Воронежская область оказалась под угрозой атаки БПЛА и ракетного удара, следует из оповещений в канале губернатора Александра Гусева в мессенджере МАКС. В Лискинском и Острогожском районах объявили тревогу в связи с возможным ударом беспилотников.

Как сообщил глава региона, за ночь силы ПВО уничтожили над тремя района три беспилотника. Люди не пострадали.

«В одном из районов на юге области повреждено остекление и техническое помещение промышленного предприятия. Участок производства на нем приостановлен до завершения обследования территории», — написал Александр Гусев.

Ракетная опасность действовала в Воронежской области с 1:19 до 1:50. Отбой опасности атаки БПЛА объявили в 8:27.

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