Мама погибшего участника СВО отдала мошенникам 6 миллионов рублей

— Через некоторое время мне поступает звонок с «Госуслуг». Говорят, что в мой личный кабинет зашли и скачали личные данные, — рассказала в отделении полиции обманутая жительница Волгоградской области. — Потом мне сказали, что дадут номер телефона, по которому я смогу позвонить и узнать, что нужно делать дальше. Я позвонила, мне сказали, что сейчас свяжут с ФСБ, а там разберутся, что к чему. Тут же меня связывают якобы с ФСБ. Я рассказала сотруднику всю ситуацию, и он сказал, что в данный момент с моей карты пытаются перевести на сторону Украины 800 тысяч рублей, поэтому я буду считаться соучастницей преступления, даже если сама этого не делала. Сказал, что нужно обговорить 310 статью УК РФ «О неразглашении другим лицам», чтобы я молчала и никому ничего не говорила. Уже потом он мне перезвонил и сказал, что нужно связаться с банковским надзором для назначения мне бесплатного адвоката, чтобы на время следствия мои деньги были застрахованы.