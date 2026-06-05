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Мама погибшего участника СВО отдала мошенникам 6 миллионов рублей

Мама погибшего участника СВО отдала мошенникам шесть миллионов рублей. Действуя по классической схеме.

Мама погибшего участника СВО отдала мошенникам шесть миллионов рублей. Действуя по классической схеме, аферисты привлекли внимание носящей траур женщины благородным предлогом, а после напугали уголовным делом за финансирование Украины.

Накануне Дня Победы жительнице Октябрьского района позвонили с неизвестного номера. Перезвонив, женщина узнала, что 9 мая на площади якобы планируют открывать мемориал погибшим защитникам страны. Для прохода на мероприятие ей необходимо взять с собой документы и фото сына. Правда, назвать свои паспортные данные ей посоветовали прямо сейчас. Без сомнений продиктовав серию и номер паспорта, мама погибшего участника СВО положила трубку. Однако вскоре ее телефон вновь зазвонил.

— Через некоторое время мне поступает звонок с «Госуслуг». Говорят, что в мой личный кабинет зашли и скачали личные данные, — рассказала в отделении полиции обманутая жительница Волгоградской области. — Потом мне сказали, что дадут номер телефона, по которому я смогу позвонить и узнать, что нужно делать дальше. Я позвонила, мне сказали, что сейчас свяжут с ФСБ, а там разберутся, что к чему. Тут же меня связывают якобы с ФСБ. Я рассказала сотруднику всю ситуацию, и он сказал, что в данный момент с моей карты пытаются перевести на сторону Украины 800 тысяч рублей, поэтому я буду считаться соучастницей преступления, даже если сама этого не делала. Сказал, что нужно обговорить 310 статью УК РФ «О неразглашении другим лицам», чтобы я молчала и никому ничего не говорила. Уже потом он мне перезвонил и сказал, что нужно связаться с банковским надзором для назначения мне бесплатного адвоката, чтобы на время следствия мои деньги были застрахованы.

После этого женщину начали не только пугать ответственностью, но и торопить с принятием решений — снимайте наличные, иначе сохранить деньги не получится. Этот довод прозвучал весьма убедительно, и через банковское приложение жительница Октябрьского района заказала крупную сумму.

— Девочки на кассе спрашивали меня: «С чем связано снятие наличных»? Меня проинформировали о мошенниках. Но так как меня хорошо подготовили перед посещением банка, я отвечала спокойно — все, как надо. Потом со мной связались и сказали, что нужно приехать в город и отдать деньги в казначейство. Оттуда выйдет инкассатор, скажет кодовое слово «Достоевский». Ну, и отдала пакетик, — вспоминает мама участника СВО. — Сначала я сняла 2 миллиона 700 тысяч. Потом мне сказали: «Чтобы дело скорее закрыть, надо снять остальную сумму» и также передать в казначейство. Муж был не в курсе всех этих дел, поэтому, чтобы он снял свою сумму, мне пришлось ему сказать, что деньги нужны для покупки квартиры. Заказали деньги, приехали. Сотрудники с нами также провели беседу. Я сняла 1 миллион 42 тысячи, а муж снял два с половиной миллиона. Их мы также передали инкассатору.

Уже после семья поняла, что стоит за неожиданными звонками. Женщина обратилась в полицию, где по факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области.