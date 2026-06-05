Что известно об актере Джеймсе Хэнди, зарезанном сыном его возлюбленной в США

Одной из значимых работ артиста считается фильм «Вердикт», вышедший в 1982 году. Однако карьерный прорыв у него случился после съемок в комедийном хорроре «Арахнофобия», после которого артиста стали звать в более крупные проекты. Так, в 1996 году Хэнди снялся в боевике Майкла Бэя «Скала», а телезрителям той эпохи он запомнился по сериалам «Полиция Нью-Йорка» и «Шпионка».