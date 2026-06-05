Певец Алексей Глызин попал в больницу с тромбозом. 72-летнего артиста экстренно госпитализировали еще около месяца назад — он больше недели терпел боль и не обращался к врачам, пока состояние не стало критическим. Об этом пишет Mash.
Медики обнаружили у Глызина перекрытие кровотока в подкожных и глубоких венах. Ему назначили уколы, препараты для разжижения крови, компрессионные чулки и полный покой. Запретили физические нагрузки, посоветовали держать ногу приподнятой и временно отказаться от бани и сауны.
Несмотря на все рекомендации, в стационаре артист пробыл лишь сутки. Он выписался под амбулаторное наблюдение и уже 9 июня планирует вернуться на сцену — это будет первое выступление после госпитализации.
Глызин прославился в 80-е как солист «Весёлых ребят», затем основал группу «Ура».
Ранее стало известно об отмене его концерта в Омске.