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Ксения Шойгу рассказала о «дискуссии» относительно имени ее будущей дочери

Руководитель Федерации триатлона России Ксения Шойгу рассказала, что имя для ее будущей дочери еще не выбрано, сообщает ТАСС.

Руководитель Федерации триатлона России Ксения Шойгу рассказала, что имя для ее будущей дочери еще не выбрано, сообщает ТАСС.

Шойгу сказала, что в семье ведется «дискуссия» относительно того, какое имя дать ребенку, и предлагаются различные варианты.

Ксения Шойгу предположила, что окончательное решение примет самостоятельно, послушав себя".

О том, что Шойгу ожидает пополнение в семье, уже сообщалось, а 4 июля был впервые публично объявлен пол будущего ребенка.

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