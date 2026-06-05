Ксения Шойгу рассказала о «дискуссии» относительно имени ее будущей дочери

Руководитель Федерации триатлона России Ксения Шойгу рассказала, что имя для ее будущей дочери еще не выбрано, сообщает ТАСС.
Шойгу сказала, что в семье ведется «дискуссия» относительно того, какое имя дать ребенку, и предлагаются различные варианты.
Ксения Шойгу предположила, что окончательное решение примет самостоятельно, послушав себя".
О том, что Шойгу ожидает пополнение в семье, уже сообщалось, а 4 июля был впервые публично объявлен пол будущего ребенка.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.