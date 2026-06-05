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В Удмуртии в ДТП погибли пять человек, включая двоих детей

Пять человек пострадали при столкновении двух легковушек в Удмуртии.

Источник: Комсомольская правда

В Сарапульском районе Удмуртии столкнулись два легковых автомобиля — Kia Rio и Ford Focus. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Еще пять человек, включая одного ребенка, пострадали. Они госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Авария произошла около села Мазунино. По предварительным данным, 42-летний водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Rio под управлением 39-летней женщины. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Как писал KP.RU, ранее смертельное ДТП произошло в Пермском крае. На трассе у Суксуна столкнулись грузовой и легковой автомобили. В результате аварии погибли женщина и трое детей.

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