На юго-востоке Москвы модернизировали газорегуляторный пункт

«В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Выполнили ремонт газорегуляторного пункта “Училище Верховного совета”, который обеспечивает газоснабжение района Люблино», — сказал Бирюков, слова которого приводит пресс-служба комплекса.
Заммэра пояснил, что решение о модернизации было принято в связи с длительной работой газового оборудования. Работы провели в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.
«В рамках проекта устаревшее оборудование планово заменили на современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью 380 куб. м в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО “Мосгаз”. Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует требованиям безопасности», — добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства заверил, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.