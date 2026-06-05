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На юго-востоке Москвы модернизировали газорегуляторный пункт

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства провели модернизацию газорегуляторного пункта «Училище Верховного совета» на юго-востоке столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Источник: РИА "Новости"

«В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Выполнили ремонт газорегуляторного пункта “Училище Верховного совета”, который обеспечивает газоснабжение района Люблино», — сказал Бирюков, слова которого приводит пресс-служба комплекса.

Заммэра пояснил, что решение о модернизации было принято в связи с длительной работой газового оборудования. Работы провели в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.

«В рамках проекта устаревшее оборудование планово заменили на современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью 380 куб. м в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО “Мосгаз”. Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует требованиям безопасности», — добавил он.

Глава комплекса городского хозяйства заверил, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.

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