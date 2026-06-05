В Калининградском зоопарке разрешили построить вольеры для медведей и волков

О том, что мэрия ищет подрядчика для реконструкции вольера для лосей, стало известно в мае 2026 года. На работы направили 472 319 540 ₽ Согласно проектной документации, на месте бывшего вольера для лосей планируют создать новый комплекс для содержания животных. В состав объекта войдут вольеры для волков и медведей, павильон «Домик натуралиста», здание «Грот», искусственный водопад с техническим помещением, смотровые площадки для посетителей, а также прогулочные зоны.