В Красноярский край привезли 64 тысяч тонн импортных овощей и фруктов

Так, в край ввезли 25,2 тысячи тонн фруктов и 37,1 тысячи тонн овощей из Китая, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и других стран. Из Беларуси и Казахстана поступило 2,1 тысячи тонн солода, а из Таиланда — 60,7 тысячи штук срезов цветов.