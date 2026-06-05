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В Красноярский край привезли 64 тысяч тонн импортных овощей и фруктов

При ввозе в Красноярский край Россельхознадзором досмотрено более 64,5 тыс. тонн импортной растительной продукции.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярский край с начала 2026 года ввезли 64,5 тысячи тонн растительной продукции импортного происхождения. Товар проконтролировали специалисты регионального Россельхознадзора.

Так, в край ввезли 25,2 тысячи тонн фруктов и 37,1 тысячи тонн овощей из Китая, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и других стран. Из Беларуси и Казахстана поступило 2,1 тысячи тонн солода, а из Таиланда — 60,7 тысячи штук срезов цветов.

При проведении фитосанитарного контроля ввезенной подкарантинной продукции специалисты зафиксировали 131 случай обнаружения карантинных объектов.