Экологи Хабаровского края принимают поздравления с профессиональным праздником

Сегодня, 5 июня, в День эколога, профессиональный праздник отмечают все, чья работа связана с защитой окружающей среды. Накануне праздника сотрудники государственного природного заповедника «Большехехцирский» рассказали корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» о своей работе и планах на будущее.
Старейший заповедник Хабаровского края создан для охраны уникальной природы хребта Большой Хехцир. Сотрудники особо охраняемой природной территории ведут обширную научно-исследовательскую и просветительскую работу, развивают экологический туризм.
Посетители Музея природы могут узнать об истории создания, флоре и фауне Большехехцирского заповедника и с основными направлениями деятельности его сотрудников.
Экспозиция отражает уникальное биоразнообразие Большого Хехцира. Один из примеров: уникальная коллекция бабочек. В России насчитывается около 10 000 видов бабочек. А на Хехцире учёные-энтомологи нашли порядка 2,5 тысяч видов. Это значит, что каждая четвёртая бабочка живет здесь. Самое интересное, что практически каждый год энтомологи находят новые виды чешуекрылых, — рассказала зам. директора по экопросвещению и туризму «Заповедного Приамурья» Ольга Савина.
В коллекции Большехехцирского заповедника представлены как дневные, так и ночные бабочки. В их числе и краснокнижные, и наиболее распространённые. Размах крыльев обитающих здесь чешуекрылых составляет от 2−3 мм до 12 — 15 см. Наиболее известны Парусник Маака, которого часто путают с Махаоном, и бабочка, которую чаще всего называют Павлиноглазкой за характерный рисунок на крыльях.
На Хехцире обитают более 50 видов млекопитающих. В том числе и краснокнижные. Заходят на территорию заповедника и символы Анюйского национального парка — амурские тигры. Впечатляют многообразием также птицы и рыбы.
Сотрудники заповедника ведут постоянный фотомониторинг биоразнообразия, зимой, проверяя тропы, по следам подсчитывают количество обитающих здесь животных.
Ольга Савина рассказала о текущей работе, связанной с развитием экотуризма в Хабаровском крае.
— Мы сейчас разрабатываем паспорта туристических маршрутов. Законодательство очень изменилось, требования к соблюдению безопасности стали жестче, и мы полностью пересматриваем паспорта. Например, уже отправили на согласование в Министерство природы Российской Федерации документы по Шантарам, — рассказала Ольга Савина.
На смену пешим маршрутам, организация и проведение которых на заповедной территории более сложны, придут водные. Они позволят туристам увидеть больше чудес: кекуры и скальные арки, птиц и морских обитателей в естественной среде обитания. Сейчас разработаны два маршрута протяжённостью до 190 км каждый, которые охватывают по пять — семь островов. Разрабатывали их, основываясь на опросах. Туроператоры рассказали о наиболее интересных для туристов территориях.
— У нас есть любимый рыбаками водный маршрут — «Анюйские перекаты». В нацпарке рыбачить нельзя, а на маршруте доступна любительская спортивная рыбалка. Можно поймать горные хариуса, ленка, тайменя, если повезет. Мы продумываем и новые маршруты, — рассказала Ольга Савина.
Замдиректора «Заповедного Приамурья» уточнила, что посещать территорию заповедника законодательство позволяет только в рекреационных зонах, где оборудованы экологические тропы и проложены соответствующие маршруты. Туристы, помимо приобретения путевки у туроператоров, оформляют в администрации заповедника разрешение на посещение.
Планируют сотрудники заповедника и обновление инфраструктуры с использованием новых технологий. Совместно со Сбербанком разрабатывают проект «Умный Заповедник», предполагающий установку множества количество фотокамер, дополнительных фотоловушек. Это позволит научным сотрудникам и волонтерам более эффективно отслеживать видовой состав животных; сотрудникам заповедника — быстрее пресекать деятельность браконьеров в случае их проникновения на территорию. Просветительская работа также станет активнее.
Научные работники Большехехцирского заповедника продолжают проекты по охранению редких видов животных и птиц. Сотрудник отдела экопросвещения Комсомольского филиала заповедника Екатерина Кондратьева выиграла Президентский грант, направленный на сохранение птицы дикуши. Запланированы лекции, фотовыставки, интерактивные занятия и игры, которые помогут узнать больше об этой птице.
В планах сотрудников заповедника возрождение лесничеств, детских и студенческих дружин, реализация добровольческих проектов, продолжение выставочной работы.
— Наша главная задача: через рассказы о природе воспевать наше Отечество, знакомить с культурой коренных народов Приамурья, потому что Хехцир — место их пребывания. Изучая природу, можно узнать и историю Хабаровского края, и краеведение, и этнографию, и многие другие науки, — рассказала Ольга Савина.