Экологи Хабаровского края принимают поздравления с профессиональным праздником

На смену пешим маршрутам, организация и проведение которых на заповедной территории более сложны, придут водные. Они позволят туристам увидеть больше чудес: кекуры и скальные арки, птиц и морских обитателей в естественной среде обитания. Сейчас разработаны два маршрута протяжённостью до 190 км каждый, которые охватывают по пять — семь островов. Разрабатывали их, основываясь на опросах. Туроператоры рассказали о наиболее интересных для туристов территориях.