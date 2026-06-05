Захар Прилепин станет проректором Горного института

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин займет должность проректора Горного института в Петербурге. По данным «Фонтанки», он уже принял соответствующее предложение руководства вуза.
Как сообщили источники, инициативу о назначении Прилепина выдвинул ректор института Владимир Литвиненко. Собеседники также отмечают, что их связывают давние дружеские отношения. Во время Книжного салона в Санкт-Петербурге в конце мая Прилепин косвенно подтвердил предстоящее назначение.
— Теперь мы стали с вами земляками, — сказал он участникам мероприятия.
На новой должности Прилепин будет курировать идеологическую и воспитательную работу, а также заниматься формированием смысловой и ценностной повестки в деятельности учебного заведения, передает издание.
В октябре прошлого года Захар Прилепин подписал контракт с Министерством обороны России и рассказал, что это «история», которую он начал с товарищами в 2014 году. До этого представители Прилепина отмечали, что общественный деятель планирует полностью посвятить себя службе и выполнению боевых задач, которые командир поставит перед ним.