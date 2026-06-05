Военкор KP.RU Григорий Кубатьян поучаствует в книжном фестивале в Москве

По словам корреспондента, публичное выступление на фестивале не запланировано. Однако все желающие смогут приобрести его книгу под названием «Русское безграничье», которую автор тут же подпишет. Кубатьян пообещал принести с собой и другие издания, поэтому любителей печатного слова ждет несколько сюрпризов.