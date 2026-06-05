Роспотребнадзор Прикамья напомнил детям правила безопасности в лесу

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю опубликовало памятку для детей о том, как вести себя в лесу, чтобы не навредить своему здоровью.
В ведомстве рекомендуют:
тщательно мыть руки с мылом после игр на природе и перед едой (не менее 20 секунд), а при отсутствии воды — использовать антисептик;
пить только принесённую с собой чистую воду, не употребляя воду из ручьёв, озёр и рек;
надевать светлую одежду с длинными рукавами, заправлять штаны в носки и использовать специальные спреи от клещей (наносить их должны взрослые);
не трогать незнакомые ягоды, грибы и растения, так как они могут быть ядовитыми;
не пытаться гладить или кормить диких животных — белок, ежей и других лесных жителей лучше фотографировать издалека.
После возвращения домой Роспотребнадзор советует принять тёплый душ, постирать походную одежду и внимательно осмотреть тело (особенно шею, уши, подмышки и паховую область). Если присосался клещ, необходимо сразу обратиться к врачу.
Ранее сайт perm.aif.ru писал, что пермские школьники научились измерять деревья в Андроновском лесу.