Макрон придумал, как добиться расположения Трампа: хочет переплюнуть прием у короля Великобритании

Отмечается, что президент Франции заметил, как Трампу понравилось гулять по Виндзорскому замку. Именно поэтому он предложит лидеру США по приезде пройти по Версалю, устроит камерный вечер с присутствием лидеров европейских стран. А также главной темой приема Макрон выбрал то, что действительно нравится Трампу — «проблема влияния Китая на мир». Ну и в конце не исключено, что Макрон и Трамп сыграют в гольф.