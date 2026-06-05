Красноярцам рассказали о летних показах в «Кинодворике» под открытым небом

Кинотеатр «Дом кино» этим летом по традиции откроет «Кинодворик» — кинотеатр под открытым небом в самом центре Красноярска (пр. Мира, 96). Кинопоказы в нем пройдут с 12 июня по 21 августа.
12 июня летние показы откроет автобиографическая драма Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета». Дато — 17-летний мальчик с огромным багажом надежд на светлое будущее. Он хочет стать режиссером, но на пути к юношеской мечте есть множество преград, которые ему предстоит преодолеть через взросление и любовь к кино.
26 июня зрители отправитяися в путешествие по волшебному миру, помогая девочке Тихиро Огино спасти своих родителей. Аниме «Унесенные призраками» режиссера Хаяо Миядзаки приоткроет завесу странностей, которые увлекают за собой. Здесь найдется место всем: богам, призракам, духам и другим сверхъестественным существам со всего света, главное — не остаться в этом чудо-мире навсегда.
10 июля — драмеди «Здесь был Юра», дебют Сергея Малкина, со свежим взглядом на съемку и честными диалогами о том, что значит повзрослеть. Среди дружбы, поисков себя и заветной цели герои учатся жить вместе, а главное — понимать друг друга. В главной роли Константин Хабенский, получивший награду за лучшую мужскую роль.
24 июля можно провести богемный вечер в кругу героев Вуди Аллена в мелодраме «Светская жизнь». Голливуд 1930-х, мир кинозвезд, скрывающий за красивой картинкой множество переживаний и иллюзий. Бобби Дорфман, погружаясь всё больше, хочет отдалиться от софитов и камер, понимая, что красивая жизнь — это вызов, с которым справятся немногие.
7 августа — вечер немого кино. Романтическую трагикомедию «Огни большого города» Чарльза Чаплина вживую озвучат музыканты, воссоздавая атмосферу фильма и того времени, когда музыкальный аккомпанемент заменял речь — и звучал как сама жизнь.
21 августа летний сезон кинотеатра под открытым небом завершится комедией «Каникулы строгого режима», поистине добрым и душевным фильмом. В картине есть место всему: и дружбе, и любви, и атмосфере уходящего лета.