Красноярцам рассказали о летних показах в «Кинодворике» под открытым небом

26 июня зрители отправитяися в путешествие по волшебному миру, помогая девочке Тихиро Огино спасти своих родителей. Аниме «Унесенные призраками» режиссера Хаяо Миядзаки приоткроет завесу странностей, которые увлекают за собой. Здесь найдется место всем: богам, призракам, духам и другим сверхъестественным существам со всего света, главное — не остаться в этом чудо-мире навсегда.