Более 100 домов и приусадебных участков подтоплены в Красноярском крае

В Красноярском крае сохраняется превышение неблагоприятной отметки на реке Кан в городе Канске. Уровень воды составляет 366 сантиметров (неблагоприятная отметка — 350 см, опасная — 370 см). Ожидается дальнейший спад.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю, на реке Чулым в посёлке Балахта уровень воды — 443 см (опасная отметка 473 см). В ближайшие сутки возможен рост ещё на 20 см.
Вода продолжает стоять на пойме на Большом Енисее (село Тоора-Хем), Енисее (Караул), Мане (Нарва), Анже (Агинское), Чулыме (Балахта, Красный Завод) и Кети (Лосиноборское).
Всего подтоплен 1 жилой дом, 3 дачных дома, 99 приусадебных участков и 8 участков дорог. Паводковая ситуация под контролем правительства и МЧС.
Ранее мы сообщали, что прокуратура проверяет подтопление 8 домов из-за подъёма Тубы.