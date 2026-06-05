Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 100 домов и приусадебных участков подтоплены в Красноярском крае

В Канске уровень воды в реке остаётся выше неблагоприятной отметки.

В Красноярском крае сохраняется превышение неблагоприятной отметки на реке Кан в городе Канске. Уровень воды составляет 366 сантиметров (неблагоприятная отметка — 350 см, опасная — 370 см). Ожидается дальнейший спад.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю, на реке Чулым в посёлке Балахта уровень воды — 443 см (опасная отметка 473 см). В ближайшие сутки возможен рост ещё на 20 см.

Вода продолжает стоять на пойме на Большом Енисее (село Тоора-Хем), Енисее (Караул), Мане (Нарва), Анже (Агинское), Чулыме (Балахта, Красный Завод) и Кети (Лосиноборское).

Всего подтоплен 1 жилой дом, 3 дачных дома, 99 приусадебных участков и 8 участков дорог. Паводковая ситуация под контролем правительства и МЧС.

Ранее мы сообщали, что прокуратура проверяет подтопление 8 домов из-за подъёма Тубы.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше