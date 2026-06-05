Стрелочка загорается после того, как потухнет «зелёный человечек»: в центре Калининграда перенастроили светофоры

Водителей и пешеходов просят быть внимательными, дабы изменить многолетние привычки. Теперь красный для поворачивающих машин горит до тех пор, пока не закончится фаза движения пешеходов. Другими словами, стрелочка загорается после того, как потухнет «зелёный человечек».