Стрелочка загорается после того, как потухнет «зелёный человечек»: в центре Калининграда перенастроили светофоры

В Калининграде на пересечении ул. Генерал-лейтенанта Озерова и Гаражной изменила режим работы светофоров. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными, дабы изменить многолетние привычки. Теперь красный для поворачивающих машин горит до тех пор, пока не закончится фаза движения пешеходов. Другими словами, стрелочка загорается после того, как потухнет «зелёный человечек».
В мэрии планируют изменить схему движения на пересечении проспекта Мира, улицы Театральной и Дмитрия Донского.
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