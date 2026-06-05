В Рязанской области начался ремонт моста через реку Роговую

Мост через реку Роговую в Пронском округе Рязанской области обновят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Протяженность переправы составляет 18 м, сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.
В ходе работ планируется заменить пролетное строение, установить барьерные и перильные ограждения. Кроме того, специалистам предстоит привести в порядок участок сопряжения моста с основной частью трассы.
Уточним, что переправа через реку Роговую расположена рядом с поселком Восточным на автодороге Пронск — Октябрьский — Семенск — Семеновский. По этой магистрали можно выехать на федеральную трассу М‑6 «Каспий». Мост имеет важное значение для местных жителей. Это связано с тем, что по нему можно добраться до детского сада, фельдшерско‑акушерского пункта и сельского Дома культуры. Отметим, что всего в 2026 году по нацпроекту в регионе отремонтируют девять мостов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.