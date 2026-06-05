В Рязанской области начался ремонт моста через реку Роговую

Уточним, что переправа через реку Роговую расположена рядом с поселком Восточным на автодороге Пронск — Октябрьский — Семенск — Семеновский. По этой магистрали можно выехать на федеральную трассу М‑6 «Каспий». Мост имеет важное значение для местных жителей. Это связано с тем, что по нему можно добраться до детского сада, фельдшерско‑акушерского пункта и сельского Дома культуры. Отметим, что всего в 2026 году по нацпроекту в регионе отремонтируют девять мостов.