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Ведомственный детский сад отремонтировали в Бикинском округе

В дошкольное учреждение закупили новую мебель и уделили внимание вопросу безопасности.

Источник: Хабаровский край сегодня

Ведомственный детский сад № 100 открыли в Бикине после ремонта. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», внимание было уделено работам по созданию комфорта для детей, так и вопросу безопасности.

— Обновлённые помещения мы осмотрели вместе с исполняющим обязанности командира военной части 46102, гостями в сопровождении заведующей сада. Побывали в группах, оценили новую мебель и современные решения в оформлении пространств. Видно, что ремонт выполнен с заботой о малышах — здесь уютно, светло и комфортно для развития и игр, — подчеркнула глава Бикинского округа Олеся Положенцева.

Помимо прочего, при поддержке спонсоров была установлена система видеонаблюдения, которая позволяет просматривать все основные помещения и территорию детского сада. Также была запущена новая пожарная сигнализация с выходом на пульт оперативного реагирования, что позволяет мгновенно среагировать в нештатной ситуации.