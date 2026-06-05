Ведомственный детский сад отремонтировали в Бикинском округе

— Обновлённые помещения мы осмотрели вместе с исполняющим обязанности командира военной части 46102, гостями в сопровождении заведующей сада. Побывали в группах, оценили новую мебель и современные решения в оформлении пространств. Видно, что ремонт выполнен с заботой о малышах — здесь уютно, светло и комфортно для развития и игр, — подчеркнула глава Бикинского округа Олеся Положенцева.