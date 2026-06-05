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Более 60% молодежи считают креативные профессии полезными

Владислав Крейнин — о том, как ИИ превращает креативные индустрии в драйвер экономики и почему без локального кода нет доверия.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня доля креативной индустрии в ВВП достигает 4%. Именно этот сектор должен быть одним из самых быстрорастущих. И технологии здесь могут стать главным драйвером. Креативная индустрия активно пополняется молодыми специалистами, ведь молодежь особенно позитивно воспринимает креативные индустрии. Среди россиян в возрасте 18−24 лет 63% считают, что креативные индустрии приносят пользу. Об этом на XXIX Петербургском международном экономическом форуме рассказал старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин, который модерировал сессию «Технологии, меняющие креативные индустрии».

Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка:

«Нам важно развивать технологии на собственных моделях, которые отражают наш контекст и культурный код. Иначе не возникнет доверия, а без доверия не происходит ни продаж, ни социальных изменений».

Спикер также рассказал, как Сбер уже сегодня меняет кинопроизводство благодаря своим передовым решениям, в частности с помощью уникальной студии Sber Studios. Таких экранов как в студии три в мире, там можно вести съёмки на VR-экране с генеративными декорациями и AI-персонажами. А вместо долгой застройки и кастинга массовки — всё происходит в реальном времени. Несколько масштабных российских кинолент, выходящих в скором времени, уже сняты в студии.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.