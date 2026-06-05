Более 60% молодежи считают креативные профессии полезными

Спикер также рассказал, как Сбер уже сегодня меняет кинопроизводство благодаря своим передовым решениям, в частности с помощью уникальной студии Sber Studios. Таких экранов как в студии три в мире, там можно вести съёмки на VR-экране с генеративными декорациями и AI-персонажами. А вместо долгой застройки и кастинга массовки — всё происходит в реальном времени. Несколько масштабных российских кинолент, выходящих в скором времени, уже сняты в студии.