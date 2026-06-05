В Хабаровском крае нарастят добычу угля на Ургальском месторождении

Губернатор подчеркнул, что развитие угледобычи — это не только новые рабочие места и налоговые поступления, но и мощный импульс для модернизации транспортной и портовой инфраструктуры края. Реализация проекта укрепит позиции региона как одного из ключевых центров добычи и перевалки угля на Дальнем Востоке.