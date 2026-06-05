В Хабаровском крае нарастят добычу угля на Ургальском месторождении

Правительство Хабаровского края, компания СУЭК и Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики подписали трёхстороннее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме. Документ откроет новые возможности для промышленности региона. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Ключевая цель договорённостей — реализация инвестиционного проекта по увеличению добычи угля на Ургальском каменноугольном месторождении. СУЭК вложит средства в наращивание мощностей, а Минвостокразвития окажет содействие в получении предприятием статуса резидента территории опережающего развития «Хабаровск». Этот статус даёт бизнесу серьёзные налоговые льготы и административные преференции.
Дмитрий Демешин сообщил в своём официальном канале, что соглашение позволяет расширить преференциальный режим и, как следствие, увеличить возможности перевалки грузов на территории портовой инфраструктуры. В перспективе у региона большие планы по её расширению, что даст возможность создавать там и производственные площадки.
Губернатор подчеркнул, что развитие угледобычи — это не только новые рабочие места и налоговые поступления, но и мощный импульс для модернизации транспортной и портовой инфраструктуры края. Реализация проекта укрепит позиции региона как одного из ключевых центров добычи и перевалки угля на Дальнем Востоке.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru