Стало известно, куда красноярцы чаще всего ходят по «Пушкинской карте»

В Красноярском крае подвели итоги использования «Пушкинской карты» за 2025 год и назвали самые популярные направления культурного досуга среди молодежи.
Лидером по посещаемости стали концертные площадки. Самым популярным событием в этой категории оказался концерт «Домой с Победой», который по «Пушкинской карте» посетили 1272 человека.
На втором месте расположились кинотеатры. Наибольшее число зрителей собрали фильмы «Пророк. История Александра Пушкина» — 1178 человек и «Финист. Первый богатырь» — 1138 человек.
Тройку лидеров замкнули театры. Самой востребованной постановкой стал «Щелкунчик» в Красноярском театре оперы и балета — его посетили 948 зрителей. Спектакль «А зори здесь тихие…» в ТЮЗе посмотрели 816 человек, а «Преступление и наказание» в драматическом театре имени Пушкина — 459 зрителей.
Напомним, с 1 января 2025 года программа «Пушкинская карта» вошла в состав национального проекта «Семья». Главная цель нацпроекта — увеличение числа семей с детьми, поддержка многодетных семей, укрепление традиционных семейных ценностей и создание комфортных условий для жизни, развития и поддержки каждой семьи.
Больше интересных фактов о «Пушкинской карте» можно узнать в проекте «Пушка в кармане: опыт Красноярска». Его автором стала студентка Сибирского федерального университета Анастасия Томенчук. В проекте собраны аналитические данные, интервью с участниками программы и подкаст, посвященный культурной жизни Красноярского края.