Стало известно, куда красноярцы чаще всего ходят по «Пушкинской карте»

Тройку лидеров замкнули театры. Самой востребованной постановкой стал «Щелкунчик» в Красноярском театре оперы и балета — его посетили 948 зрителей. Спектакль «А зори здесь тихие…» в ТЮЗе посмотрели 816 человек, а «Преступление и наказание» в драматическом театре имени Пушкина — 459 зрителей.