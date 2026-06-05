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В Подмосковье обновят хирургическое отделение Можайской больницы

Завершить работы планируют до конца 2026 года.

Источник: Национальные проекты России

Капитальный ремонт хирургического отделения Можайской больницы в Московской области ведут при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Завершить работы планируют до конца этого года, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.

Отделение переедет в здание бывшего роддома на улице Амбулаторной. Сейчас там проводят реконструкцию. Прежний корпус хирургии, построенный более полувека назад, уже не соответствовал современным стандартам из-за узких коридоров и тесных палат. Помимо этого, там отсутствовали лифты.

Здание роддома после обновления превратится в высокотехнологичный и многопрофильный хирургический стационар на 93 койки. Он будет оснащен современным оборудованием. В отделении установят дефибрилляторы, аппараты ИВЛ, передвижной рентгеновский аппарат, электрокардиографы и другие виды медицинской техники. Закупят и новую мебель.

После переезда в новое помещение площадь хирургического корпуса увеличится почти в два раза. В палатах смогут размещать до четырех человек. Также появится возможность разделять потоки плановых и экстренных пациентов. Это позволит врачам быстрее и эффективнее оказывать помощь нуждающимся.

«После реконструкции у нас будет единый хирургический корпус, который объединит травматологию, хирургию, гинекологию, оперблок и реанимацию», — сказал главврач больницы Александр Акименко.

К работе в хирургическом стационаре будут привлечены узкие специалисты: анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог, хирург, эндоскопист, акушер-гинеколог. За лечением смогут обращаться жители не только Можайского, но и соседних округов — Наро-Фоминского, Рузского, а также близлежащих городов Смоленской области. Уточним, что открыть реконструированное хирургическое отделение планируют в первом квартале 2027 года.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.