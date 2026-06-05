Греф заявил об исчерпании инерционных факторов экономического роста России

Грец отметил, что безработица находится на исторических минимумах, загрузка производственных мощностей — на высоком уровне, а производительность труда пока не растет темпами, которые могли бы компенсировать эти факторы. В связи с этим, по словам главы Сбербанка, встает вопрос о том, какой может быть будущая модель экономического роста и что должно сделать правительство для ее реализации.