В Красноярске на Ярыгинской набережной установили новые качели и детские городки

На красноярской Ярыгинской набережной продолжается обновление части благоустройства общественных пространств и детских городков. У «Красгорпарка» на сезон большие планы: установят новые лавочки и урны, обновят деревянное покрытие сцены и амфитеатра, обустроят декоративное освещение ряда объектов, построят новые городки для детей и проведут озеленение. [caption id= «attachment_368515» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Андрей Максимов[/caption] Сейчас на территории набережной уже можно заметить новые качели, которые установили в разных точках прогулочной зоны. [caption id= «attachment_368516» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Андрей Максимов[/caption] Для детей оборудовали новые городки и обновили фигуры на специальных зонах для игр. Детские игровые площадки уже требовали ремонта, некоторые пришли в негодность, а часть объектов просто не подлежали ремонту. Они просто стояли. Например, качели были полностью закрыты: сняты и никем не эксплуатировались. Мы все три детские площадки полностью заменили — детское игровое оборудование поменяли на новое, которое соответствует всем требованиям безопасности. Поменяли на одной площадке резиновое покрытие, установили дополнительную мебель, — сообщила заместитель директора по реализации комплексных проектов «Красгорпарка» Юлия Котович. Отметим, что все работы проводятся в рамках подготовки Красноярска к 400-летнему юбилею. В проект обновления вошли зоны отдыха, которые требовали ремонта и те, за которые давно просили местные жители, посетители набережной. [caption id= «attachment_368517» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Андрей Максимов[/caption] Некоторые работы уже выполнены, все в срок приняты. Закончены у нас детские площадки, уличная мебель дополнительно установлена. Сейчас идет процесс строительства, ремонта сцены и амфитеатра. Мы меняем то, что уже было, на новое с ремонтом и выполняем пожелания жителей, — подчеркнула Котович. По информации «Красгорпарка», на набережной также проведут дополнительное озеленение — там появится более 1 000 многолетников и кустарников.