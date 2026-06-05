Василек хорош к десерту: чем полезны цветы, которые растут у нас на даче

Ландыш майский. Этот цветок полностью ядовит: и сами цветки, и листья;Лютик. Этот невинный желтенький цветочек можно спутать с чистотелом. Он раздражает кожу и даже может вызвать ожоги;Невяник. Визуально он немного напоминает ромашку. Но этот цветок может вызвать сильную аллергическую реакцию;Олеандр. Его сок может вызвать кишечные колики, рвоту, диарею, нарушение работы сердца (вплоть до остановки);Цикута, или вех ядовитый. Можно спутать с укропом. Это один из самых ядовитых цветков в мире. Цикута содержит токсичные вещества, которые могут привести к тяжелому отравлению и летальному исходу;Аконит. Можно спутать с иван-чаем. Так же, как и цикута или олеандр, аконит содержит яд. Особенно его много в корнях и клубнях.