Василек хорош к десерту: чем полезны цветы, которые растут у нас на даче

День полевых цветов отмечают в России 5 июня. «Вечерняя Москва» пообщалась с травником, исследователем славянских практик Ильей Кио и узнала, как можно использовать такие растения в обычной жизни.
Конечно, первые цветы, которые приходят на ум, — одуванчики. Правда, их сезон цветения уже заканчивается, но несколько экземпляров при желании раздобыть все же получится.
— Из них делают варенье, вино (тут можно вспомнить книгу Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков»), добавляют в салаты…. Перед употреблением эти цветы обязательно нужно замочить, чтобы убрать горечь и случайных насекомых, — рассказывает Илья Кио. — Одуванчик к тому же обладает антисептическими свойствами! И он полезен для ЖКТ.
Нельзя не упомянуть и ромашку. Важный нюанс — видов этого цветка очень много, и нужно собирать именно аптечную.
— Запах такой ромашки яркий, лично мне он чем-то напоминает яблоко. Кроме того, аптечная ромашка мелкая, с тонкими лепестками. Такой цветок можно заваривать при простуде. А еще ромашка — сильное успокаивающее и антисептическое средство. Поэтому ее также используют при полоскании, например если у человека проблемы с деснами или кожей лица, — добавляет Илья.
Можно собирать и луговой клевер. Например, для чайных сборов. А еще клевер добавляют в пахучие подушки.
— Нельзя не сказать и про василек. Его можно добавлять в ванну при купании: цветок хорошо успокаивает нервную систему. А еще василек можно высушить и использовать в качестве декора, например, на десерты, — делится Кио.
А еще есть кипрей — один из главных медоносов. Он растет на опушках или в горах. Из кипрея получается один из лучших чайных сборов.
— Кипрей добавляют в настои и даже парфюмы! А еще он полезен для сосудов, — добавил эксперт. — Нельзя не упомянуть и чистотел. Из этого цветка делают различные мази.
Еще можно собирать зверобой: для чаев, настоев и масел. Но будьте осторожны — цветок повышает чувствительность к солнцу. Если вы нанесли его на кожу в оздоровительных целях, в этот день лучше останьтесь дома. При этом собирать цветы нужно только вдали от дорог и промышленных частей.
— Лучше начать сбор утром в сухую ясную погоду. При этом если вы видите заветный кустик, не срезайте с него все растения! Обязательно нужно оставить несколько цветков для того, чтобы они продолжили размножаться. И, конечно, с корнями цветы также выдирать нельзя, — объясняет Илья Кио. — Цветы собирайте только в бумажный крафтовый пакет (если на пакете есть краска, она может осесть на растения) или корзину.
Сушатся цветы до двух недель в темном сухом месте в один-два слоя. Хранятся в глиняной или стеклянной посуде до двух лет (по истечении этого срока полезные вещества в растении исчезают, но даже так цветы можно добавлять в воду при купании в ванне).
— А еще хорошие экземпляры не теряют своего цвета после сушки, — заключил Илья Кио.
ОСТОРОЖНО, ОПАСНОСТЬ!
Среди цветов есть и те, которые трогать и употреблять не стоит. Если вы на 100 процентов не уверены, что перед вами нужное растение, его лучше не собирать. Самое неприятное: часто опасные цветы могут расти совсем рядом с полезными.
Ландыш майский. Этот цветок полностью ядовит: и сами цветки, и листья;Лютик. Этот невинный желтенький цветочек можно спутать с чистотелом. Он раздражает кожу и даже может вызвать ожоги;Невяник. Визуально он немного напоминает ромашку. Но этот цветок может вызвать сильную аллергическую реакцию;Олеандр. Его сок может вызвать кишечные колики, рвоту, диарею, нарушение работы сердца (вплоть до остановки);Цикута, или вех ядовитый. Можно спутать с укропом. Это один из самых ядовитых цветков в мире. Цикута содержит токсичные вещества, которые могут привести к тяжелому отравлению и летальному исходу;Аконит. Можно спутать с иван-чаем. Так же, как и цикута или олеандр, аконит содержит яд. Особенно его много в корнях и клубнях.
АРОМАТНЫЙ КОВРИК ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА.
Готовим материал.
Возьмите две длинные палки, бечевку и травы: например, мяту, мелиссу, иван-чай, колосья злаков, чабрец.
Делаем основу.
Расположите палку горизонтально. Отрезки бечевки (примерно по 2 метра) сложите вдвое и закрепите на палке.
Начинаем плести.
Возьмите пучок травы, уложите его вдоль палки и свяжите парными веревками. После того как ряд «завязан», добавьте следующий. Продолжайте плести.
Закрепляем.
В конце привяжите вторую палку к полотну. Ваш ароматный коврик готов. Его можно повесить на стену, например в бане или в дачном домике. Со временем травы подсохнут и будут ярко благоухать.