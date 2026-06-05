В Новгороде нейросеть обучили диагностировать COVID-19 и рак по КТ-снимкам

Обычно расшифровкой КТ-снимков занимается врач-рентгенолог. Однако, если данных слишком много, например, при обследовании сотрудников крупного предприятия, у специалиста уходит большое количество времени на проверку. Использование нейросети в таком случае ускорит этот процесс в несколько раз, снизит нагрузку на врачей и сократит экономические потери, связанные с заболеваниями персонала компании.