В Новгороде нейросеть обучили диагностировать COVID-19 и рак по КТ-снимкам

Сотрудники Новгородского государственного университета (НовГУ) им. Ярослава Мудрого обучили искусственный интеллект (ИИ) определять здоровые легкие, COVID-19 и онкопатологии по 3D-снимкам компьютерной томографии (КТ), сообщили в пресс-службе НовГУ. Внедрение инновационных разработок в медицину отвечает задачам нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья».
Автор технологии — старший преподаватель кафедры информационных технологий и систем университета Игорь Кулаков. Разработанную в НовГУ модель ИИ будут использовать прежде всего для выявления заболеваний легких у персонала энергетических предприятий.
«Данная разработка может внедряться в компьютеры, на которых проводится обследование сотрудников. Также сделан полноценный сервис, где сотрудники могут самостоятельно загрузить свои снимки компьютерной томографии легких для детекции патологий», — отметил Игорь Кулаков.
Обычно расшифровкой КТ-снимков занимается врач-рентгенолог. Однако, если данных слишком много, например, при обследовании сотрудников крупного предприятия, у специалиста уходит большое количество времени на проверку. Использование нейросети в таком случае ускорит этот процесс в несколько раз, снизит нагрузку на врачей и сократит экономические потери, связанные с заболеваниями персонала компании.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.