Мать пропавшей в Таиланде девушки-ветврача вылетит за ней

В своём Telegram-канале Шерстобоева написала, что накануне Дарья вышла на связь с чужого телефона. Она рассказала, что у неё украли паспорт, мобильный телефон, деньги и украшения. Также женщина сообщила родным, что познакомилась с диджеем в одном из ночных клубов и собирается выйти за него замуж.