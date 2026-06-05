Мать пропавшей в Таиланде девушки-ветврача вылетит за ней

Ветеринар из Артёма, Приморский край, Дарья Шаньгина, исчезнувшая во время отпуска в Таиланде, будет возвращена домой её матерью и подругой, которые планируют вылететь туда. Об этом ТАСС рассказала волонтёр и блогер Светлана Шерстобоева, которая участвует в поисках Дарьи.
Жительница Приморья отправилась на двухмесячный отдых в Таиланд в начале апреля. За это время, по словам её подруг, её внешность сильно изменилась. Последний раз она выходила на связь с родными 25 мая.
«Мама и подруга готовятся лететь в Таиланд за Дарьей. Они сделают это, как только получат загранпаспорта», — сообщила Шерстобоева.
Собеседница агентства отметила, что Дарья связалась с родными только один раз. По её словам, женщина может находиться в необычном состоянии. При этом сама Дарья заявила, что «чувствует себя прекрасно».
В своём Telegram-канале Шерстобоева написала, что накануне Дарья вышла на связь с чужого телефона. Она рассказала, что у неё украли паспорт, мобильный телефон, деньги и украшения. Также женщина сообщила родным, что познакомилась с диджеем в одном из ночных клубов и собирается выйти за него замуж.
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