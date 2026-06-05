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Истринская клиническая больница в Подмосковье получила новый УЗИ-аппарат

В современное медоборудование внедрен искусственный интеллект.

Источник: Национальные проекты России

Новый УЗИ-аппарат экспертного класса поступил в распоряжение подмосковной Истринской клинической больницы, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Это отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Оборудование позволит медикам выполнять разные исследования: кардиологические, общие, онкологические и гинекологические. Оно оснащено встроенными программами для расчета и анализа данных, их вывода на экран и распечатки. Также внедрен искусственный интеллект. Нейросеть помогает обследовать рак молочной и щитовидной железы.

Заведующий отделением реанимации Истринской клинической больницы Валерий Соколов отметил, что новый аппарат УЗИ будет уже третьим по счету в операционной. Один из уже имеющихся можно будет передать Дедовскому подразделению.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.