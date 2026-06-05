Это — грешно! Что нельзя делать в день Ксении Петербургской 6 июня 2026

Ксения Петербургская — одна из самых почитаемых святых в православии, известная своим подвигом юродства и помощью людям. После смерти мужа она посвятила жизнь молитве и служению ближним, а верующие считают её покровительницей семьи и помощницей в трудных жизненных обстоятельствах. Подробнее о том, когда день памяти Ксении Петербургской в 2026 году и какие правила стоит соблюдать в этот день, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Когда день памяти Ксении Петербургской в 2026 году?
День памяти блаженной Ксении Петербургской отмечается 6 июня. Эта дата связана с её прославлением в лике святых (канонизацией), которое состоялось в 1988 году. Есть и второй день памяти — 6 февраля, день её рождения.
Ксения Петербургская: житие.
Святая блаженная Ксения Петербургская родилась, по разным сведениям, в первой половине XVIII века, предположительно около 1730 года, в дворянской семье. Она была замужем за придворным певчим Андреем Фёдоровичем Петровым. После внезапной смерти мужа, последовавшей через несколько лет после свадьбы, Ксения избрала путь христианского подвига — юродства Христа ради, добровольно отказавшись от привычного образа жизни и мирских благ.
Согласно церковному преданию, около сорока пяти лет она странствовала по петербургской стороне, одетая в ветхую одежду, нередко босая, терпя лишения и насмешки. Многие современники видели в её поступках не безумие, а проявление глубокой веры и духовной мудрости. С именем Ксении связаны многочисленные рассказы о помощи людям, предвидении будущих событий и чудесных исцелениях, сохранившиеся в народной памяти и церковном предании.
Скончалась Ксения Петербургская около 1803 года. Она была похоронена на Смоленское кладбище в Санкт-Петербурге. Вскоре её могила стала местом паломничества. Верующие приходили сюда с молитвами и просьбами о помощи. Сегодня на кладбище находится Часовня святой блаженной Ксении Петербургской, которая остаётся одним из наиболее почитаемых мест православного паломничества в городе.
Молитва Ксении Петербургской.
— Об исцелении от тяжелобольных болезней. К святой Ксения Петербургская обращаются с просьбами о здоровье, помощи в трудных жизненных обстоятельствах и укреплении духовных сил. Верующие считают, что её молитвенное заступничество помогает обрести надежду, утешение и поддержку в борьбе с болезнью.
— О замужестве и деторождении. Святую Ксения Петербургская издавна почитают как помощницу в устройстве семейной жизни. Верующие обращаются к ней с просьбами о встрече достойного спутника жизни, семейном счастье, благополучии и рождении детей.
— О защите от наветов недоброжелателей и завистников. Верующие обращаются к святой Ксения Петербургская с просьбами уберечь от клеветы, злых помыслов и несправедливых обвинений. Считается, что её заступничество помогает сохранить душевный мир, доброе имя и внутреннюю стойкость.
— О добрых богоугодных делах. К святой Ксения Петербургская обращаются за благословением на благие начинания, помощь ближним и духовное укрепление. Считается, что её заступничество помогает совершать добрые поступки с чистым сердцем и искренними намерениями.
Что нельзя делать в день Ксении Петербургской 6 июня 2026 года?
Народные поверья.
— Нельзя давать в долг и просить деньги. Верили, что вместе с деньгами можно отдать своё благополучие и достаток. В день Ксении Петербургской лучше избегать денежных долгов и посвятить время добрым делам и молитве.
— Нельзя тратить крупные суммы денег. Большие расходы в этот день могут привести к финансовым трудностям и незапланированным тратам в будущем. Считается, что 6 июня лучше проявлять бережливость и разумно распоряжаться средствами.
— Нельзя унывать, грустить, жаловаться на беды. Негативные мысли и жалобы в этот день могут привлечь новые трудности и лишить душевных сил. День Ксении Петербургской нужно проводить с благодарностью, надеждой и добрыми помыслами.
— Нельзя игнорировать просьбы о помощи. Отказ в поддержке нуждающемуся может отвернуть удачу и благополучие. В день Ксении Петербургской особенно важно проявлять милосердие, сострадание и внимание к людям.
Что можно делать в день Ксении Петербургской 6 июня 2026 года?
— Помолиться в храме или доме перед иконой. В день Ксении Петербургской верующие обращаются к святой с просьбами о помощи, защите и благополучии. Считается, что искренняя молитва в этот день приносит душевный покой и укрепляет веру.
— Помочь нуждающимся. Добрые дела, милосердие и бескорыстная помощь в этот день являются особенно благими поступками. Верили, что проявленная забота о других возвращается человеку добром и благословением.
— Отдать все долги. Согласно народным поверьям, возвращение долгов в этот день помогает освободиться от старых обязательств и привлечь финансовое благополучие. Считается, что такой поступок способствует порядку в делах и спокойствию на душе.