Это — грешно! Что нельзя делать в день Ксении Петербургской 6 июня 2026

Ксения Петербургская — одна из самых почитаемых святых в православии, известная своим подвигом юродства и помощью людям. После смерти мужа она посвятила жизнь молитве и служению ближним, а верующие считают её покровительницей семьи и помощницей в трудных жизненных обстоятельствах. Подробнее о том, когда день памяти Ксении Петербургской в 2026 году и какие правила стоит соблюдать в этот день, читайте в материале сайта perm.aif.ru.