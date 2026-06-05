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Красноярский спортсмен Тимур Муратов стал мастером спорта по дартсу

В Красноярске впервые за 31 год появился мастер спорта по дартсу.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске впервые за 31 год появился мастер спорта по дартсу — им стал Тимур Муратов. Как пишут «Горновости», приказ о присвоении звания опубликован на сайте Министерства спорта России.

Муратов — чемпион Сибири и всероссийских соревнований «Огни Енисея», а также многократный победитель региональных турниров.

Звание мастера спорта по виду спорта «дартс» присвоено представителю нашего края во второй раз в истории: в 1995 году его получила Нелли Дубровина.

Ранее мы писали, что первая ракетка России и уроженка Красноярска Мирра Андреева впервые в своей карьере вышла в финал Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.