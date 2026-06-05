Один рейс отменили и три задержали в нижегородском аэропорту 5 июня

5 июня в аэропорту Нижнего Новгорода отменили один рейс и еще три задержали. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.
Прибытие борта RRJ-95B из Москвы в Нижний Новгород ожидалось в 08:30. Это же лайнер должен был выполнить полет в столицу России в 09:40. Рейсы в обе стороны отменили.
Кроме того, время переназначили по маршрутам Нижний Новгород — Самара, Нижний Новгород — Санкт-Петербург и Нижний Новгород — Екатеринбург. На прилет также наблюдаются задержки рейсов.
Сейчас в нижегородском аэропорту действуют ограничения на полеты. Авиаузел временно не принимает и не выпускает рейсы.
Ранее мы писали, что силы ПВО сбили БПЛА над Нижегородской областью в ночь на 5 июня.
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