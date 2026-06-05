Вице-премьер Новак: экономика РФ находится в периоде управляемого охлаждения

Путин допустил, что некоторые могут говорить о переохлаждении или указывать на недочеты в этом процессе, но назвал эти шаги абсолютно осознанными. Президент отметил, что главная цель кабмина — бороться за здоровье экономики, а не просто за громкие показатели роста.