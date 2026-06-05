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49 человек умерли от жажды в пустыне после поломки грузовика в Нигере

Умершие от жажды в пустыне были похоронены в братских могилах.

Источник: Комсомольская правда

49 человек погибли от жажды в удаленном районе в 80 км к западу от Ассамаки в Нигере, их похоронили в братских могилах. Об этом пишет издание BFMTV. Отмечается, что трагедия произошла из-за поломки транспортного средства.

«Лишенные воды и неспособные отремонтировать транспортное средство, несмотря на усилия водителя, его учеников и пассажиров, путешественники оказались в ловушке в самом сердце суровых условий, где экстремальные температуры и отсутствие точек снабжения чрезвычайно затрудняют выживание», — отмечается в иностранном издании.

Также указывается, что всего двоим удалось спастись. Они преодолели огромное расстояние, прежде чем добрались до водоема. А позже они смогли связаться с цивилизацией и позвать на помощь. Однако их товарищи так и не дождались спасения, указывается в материале.

Ранее KP.RU сообщил о жуткой аварии в США, всего пострадало 44 человека, пятеро погибли. Виновным признан водитель автобуса, который выехал на встречную полосу, ему выставили обвинения в непреднамеренном убийстве.

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