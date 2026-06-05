FESCO и Калининградская область расширяют логистическое сотрудничество

контур управления госкорпорации «Росатом») и правительство Калининградской области подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Документ предусматривает совместную работу в логистической сфере, а также в вопросах социально-экономического развития региона.
Соглашение подписали генеральный директор FESCO Петр Иванов и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Стороны договорились объединить усилия при реализации логистических проектов и создании комфортных условий для новых системных, социальных и образовательных программ на территории региона.
Пётр Иванов отметил, что сотрудничество уже даёт ощутимый результат. За четыре месяца 2026 года объём контейнерных перевозок FESCO между Калининградом и Санкт-Петербургом вырос на 126% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг почти 21 тысячи TEU (двадцатифутовых эквивалентов). Расширение партнёрства, по его словам, нацелено на дальнейшее раскрытие логистического потенциала региона, реализацию новых проектов и наращивание объёмов перевозок.
Губернатор Алексей Беспрозванных в свою очередь подчеркнул, что объём каботажных грузов, поступающих в Калининградскую область морем, увеличился вчетверо за последние пять лет. FESCO успешно работает в регионе, постоянно наращивая объёмы и укрепляя партнёрство. Подписанное соглашение, по его словам, станет важным шагом к реализации новых совместных проектов. Это позволит повысить инвестиционную привлекательность области и улучшить качество жизни жителей.
Офис FESCO действует в Калининградской области с 2024 года. В прошлом году на линии между регионом и портом Санкт-Петербург группа добавила второй контейнеровоз. Это увеличило совокупную контейнерную вместимость сервиса до более чем 1400 TEU, а частоту отправок — до двух рейсов в неделю.
Для Калининградской области, которая является эксклавом и сильно зависит от морских перевозок, надёжная логистика — вопрос выживания. Рост контейнерных перевозок на 126% говорит о том, что бизнес и власти нашли эффективную модель. А соглашение, подписанное на ПМЭФ, переводит эти отношения на новый уровень — не только в грузоперевозках, но и в социальной сфере.