FESCO и Калининградская область расширяют логистическое сотрудничество

Для Калининградской области, которая является эксклавом и сильно зависит от морских перевозок, надёжная логистика — вопрос выживания. Рост контейнерных перевозок на 126% говорит о том, что бизнес и власти нашли эффективную модель. А соглашение, подписанное на ПМЭФ, переводит эти отношения на новый уровень — не только в грузоперевозках, но и в социальной сфере.