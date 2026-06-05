СК и прокуратура взяли под контроль капремонт в Калининградской области

Для простых жителей Калининградской области это означает следующее. Если в вашем доме капитальный ремонт затягивается, выполняется некачественно или деньги собираются, а работ нет — обращаться теперь можно не только в прокуратуру, но и в следственное управление. СКР готов давать ход даже старым проблемам, если в них усматривается состав уголовного преступления.