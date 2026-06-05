СК и прокуратура взяли под контроль капремонт в Калининградской области

заседании коллегии прокуратуры региона, посвящённом капитальному ремонту многоквартирных домов. Мероприятие прошло под председательством прокурора области Максима Попова.
Повестка дня касалась состояния законности при исполнении региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах. В заседании также участвовали первый заместитель губернатора, министр строительства и ЖКХ области, и.о. министра регионального контроля, директор Фонда капремонта, руководители других правоохранительных органов и территориальные прокуроры.
Цифры, озвученные на коллегии, внушительные. Региональная программа капремонта рассчитана на период с 2015 по 2050 год. За это время планируется обновить более 15 тысяч многоквартирных домов. В ближайшей перспективе — с 2024 по 2026 год — работы должны быть выполнены в 6,2 тысячи домов.
Участники обсудили широкий круг проблем. В первую очередь речь шла о соблюдении подрядными организациями сроков и качества работ. Также обсуждалось исполнение требований законодательства и вопросы собираемости взносов с собственников жилья. Последний пункт критически важен: если люди не платят, фонд не может расплачиваться с подрядчиками, а значит, дома не ремонтируются.
Руководитель следственного управления Дмитрий Канонеров заявил, что СКР не останется безучастным к возможным нарушениям в сфере капремонта. Каждый факт неисполнения обязательств подрядчиками, нецелевого расходования средств или нарушений прав граждан получит принципиальную правовую оценку. Особый контроль, по его словам, будет за теми проблемными вопросами, которые обсуждались на коллегии.
Для простых жителей Калининградской области это означает следующее. Если в вашем доме капитальный ремонт затягивается, выполняется некачественно или деньги собираются, а работ нет — обращаться теперь можно не только в прокуратуру, но и в следственное управление. СКР готов давать ход даже старым проблемам, если в них усматривается состав уголовного преступления.
По итогам заседания выработаны конкретные меры, направленные на повышение эффективности капремонта и укрепление законности в этом сегменте жилищно-коммунального хозяйства. Какие именно — официально не раскрывается, но сам факт совместного заседания столь высоких чинов говорит о том, что проблему признают на самом верху и намерены с ней бороться системно.