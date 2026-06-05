Калининградская область обновит парк техники с помощью «Росагролизинга»

АО «Росагролизинг». Документ направлен на расширение взаимодействия по обновлению парка сельскохозяйственной техники в регионе.
Среди ключевых направлений сотрудничества — экологический и льготный лизинг, а также интеграция с региональными программами поддержки аграриев. Это означает, что местные фермеры и сельхозпредприятия смогут получать технику на более выгодных условиях, чем при обычном лизинге, и при этом пользоваться дополнительными мерами поддержки от областного правительства.
«Росагролизинг» — безусловный лидер российского рынка лизинга в агросегменте. Каждый третий трактор и каждый четвёртый комбайн в стране приобретается именно через эту компанию. С Калининградской областью она сотрудничает с 2009 года, и за это время накоплен серьёзный опыт.
Цифры говорят сами за себя. С начала партнёрства в регион поставлено более 200 единиц техники на общую сумму 1,7 миллиарда рублей. Только с начала 2026 года аграрии Калининградской области уже получили 42 единицы техники на 106 миллионов рублей. Но главное — до конца года планируется поставить ещё 66 единиц. Это на 50 машин больше, чем в 2025 году. Рост поставок почти в четыре раза — серьёзная заявка на технологическое переоснащение отрасли.
Для региона, который находится в условиях санкционного давления и ограниченной транспортной доступности, обновление парка сельхозтехники — вопрос не просто экономический, а отчасти и продовольственной безопасности. Новая техника позволяет повышать урожайность, снижать потери при уборке и в целом делать сельское хозяйство более эффективным. Подписанное на ПМЭФ соглашение — логичное продолжение многолетней работы, но с новыми, более амбициозными планами.