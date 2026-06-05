Калининградская область обновит парк техники с помощью «Росагролизинга»

Цифры говорят сами за себя. С начала партнёрства в регион поставлено более 200 единиц техники на общую сумму 1,7 миллиарда рублей. Только с начала 2026 года аграрии Калининградской области уже получили 42 единицы техники на 106 миллионов рублей. Но главное — до конца года планируется поставить ещё 66 единиц. Это на 50 машин больше, чем в 2025 году. Рост поставок почти в четыре раза — серьёзная заявка на технологическое переоснащение отрасли.