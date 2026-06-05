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В Балтийском округе к газу подключили более 2300 квартир — до конца года увеличат в пять раз

В Калининградской области продолжается первый этап газификации Балтийска: на.

Источник: ИА Прибыль Ru

1 июня 2026 года природным газом обеспечены 2345 домовладений, из которых 2306 — квартиры в многоквартирных домах и 39 — индивидуальные жилые дома. Большинство новых абонентов проживает в Балтийске (2022 потребителя), 311 — в Приморске и 12 домов — в посёлке Дивное. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

До конца года количество новых абонентов планируют увеличить в пять раз. Всего в рамках первого этапа газификации предполагается охватить 258 домов и обеспечить ресурсом 7300 потребителей. Для этих целей запустят три новые котельные.

Первые дома в Балтийске и Приморске начали подключать к газовой сети в конце декабря 2025 года. Работы проводятся поэтапно: первые 422 здания подключают к газу по мере готовности оборудования в квартирах.

Жители Балтийского округа могут оформить услуги по поставке газа в центре обслуживания на проспекте Ленина, 67, а также в дистанционном формате через личный кабинет «Мой газ» или на сайте поставщика.