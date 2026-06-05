В Балтийском округе к газу подключили более 2300 квартир — до конца года увеличат в пять раз

1 июня 2026 года природным газом обеспечены 2345 домовладений, из которых 2306 — квартиры в многоквартирных домах и 39 — индивидуальные жилые дома. Большинство новых абонентов проживает в Балтийске (2022 потребителя), 311 — в Приморске и 12 домов — в посёлке Дивное. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».