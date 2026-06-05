Военный госпиталь в Перми готовится к встрече 85-летнего юбилея

С работой медучреждения депутата Госдумы познакомил начальник госпиталя Алексей Репников. Антон Немкин также встретился с ветеранами, проходящими лечение в госпитале. Во время встречи он рассказал о мерах социальной поддержки. Депутат также взял на свой контроль все поступившие обращения. Их предстоит проработать совместно с профильными ведомствами.