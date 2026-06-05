Экс-судья в Краснодаре обвиняется в двух взятках

По данным Следственного комитета Российской Федерации, в отношении бывшего мирового судьи города Кропоткина, расположенного в Краснодарском крае, было официально возбуждено основное уголовное производство, связанное с получением взяток.
В официальном заявлении ведомства уточняется, что председатель СК РФ, заручившись согласием Высшей квалификационной коллегии судей, инициировал уголовное дело против Светланы Степаненко, пребывающей в отставке с должности мирового судьи судебного участка № 68 города Кропоткина. Ей инкриминируется неоднократное получение взяток через третье лицо, что квалифицируется по части 1 статьи 291.2 и части 4 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации.
По версии следствия, 5 марта и 23 апреля 2025 года Степаненко через посредничество судебного пристава Романа Трутнева получила денежные средства в суммах 10 тысяч и 50 тысяч рублей. За эти вознаграждения судья переносила на более поздние сроки слушания по административному делу, которое касалось гражданина, отказавшегося пройти медицинское освидетельствование на предмет алкогольного или наркотического опьянения.
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