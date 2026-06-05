Экс-судья в Краснодаре обвиняется в двух взятках

По версии следствия, 5 марта и 23 апреля 2025 года Степаненко через посредничество судебного пристава Романа Трутнева получила денежные средства в суммах 10 тысяч и 50 тысяч рублей. За эти вознаграждения судья переносила на более поздние сроки слушания по административному делу, которое касалось гражданина, отказавшегося пройти медицинское освидетельствование на предмет алкогольного или наркотического опьянения.