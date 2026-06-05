В Красноярском крае предпринимателя осудили за незаконную вырубку леса на 18 млн рублей

В Шушенском муниципальном округе суд вынес приговор в отношении 41-летнего индивидуального предпринимателя. Как сообщили в пресс-службе краевого главка, мужчину признали виновным в двух эпизодах незаконной рубки леса. Установлено, что летом 2023 года мужчина, не имея разрешения на заготовку древесины, нанял группу рабочих и организовал нелегальную вырубку 332 сосен общим объемом более 739 кубометров. Затем он связался с другой бригадой, которую также ввел в заблуждение относительно законности своих действий: они спилили 237 сосен объемом почти 427 кубометров и три березы. Общая сумма ущерба превысила 18 миллионов рублей. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде штрафа в размере 1,2 миллиона рублей, а также удовлетворил два гражданских иска о взыскании в доход государства более 18 миллионов рублей.