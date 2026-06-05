Ограничения на полеты ввели в нижегородском аэропорту 5 июня

Как отметили в аэропорту, с пассажирами работают сотрудники и представители авиакомпаний. В настоящее время, по информации онлайн-табло, отменен один рейс в Москву. Он должен был отправиться в столицу в 9:40. Кроме того, задержаны три рейса: вылет в Самару перенесен с 9:30 на 12:50, в Санкт-Петербург — с 11:20 на 13:20, в Екатеринбург — с 19:35 на 22:20. Также задерживаются рейсы на прилет из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Калининграда, Самары и Минеральных Вод.