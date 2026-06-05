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Ограничения на полеты ввели в нижегородском аэропорту 5 июня

Воздушная гавань перестала принимать и отправлять самолеты в 4:42.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Нижнего Новгорода с 4:42 введены временные ограничения на полеты. По данным Росавиации, воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты для обеспечения безопасности.

Такая ситуация связана с очередной атакой БПЛА на Нижегородскую область, которая была отражена ночью 5 июня. Как сообщили в министерстве обороны России, по всей стране силы ПВО уничтожили 123 украинских беспилотника.

Как отметили в аэропорту, с пассажирами работают сотрудники и представители авиакомпаний. В настоящее время, по информации онлайн-табло, отменен один рейс в Москву. Он должен был отправиться в столицу в 9:40. Кроме того, задержаны три рейса: вылет в Самару перенесен с 9:30 на 12:50, в Санкт-Петербург — с 11:20 на 13:20, в Екатеринбург — с 19:35 на 22:20. Также задерживаются рейсы на прилет из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Калининграда, Самары и Минеральных Вод.

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