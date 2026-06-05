В Улан-Удэ отремонтировали улицу Юннатов

Улицу Юннатов отремонтировали в Улан-Удэ по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятии.
Специалисты обновили участок протяженностью более 1 км. Там уложили асфальт взамен грунтового покрытия, установили необходимые знаки и нанесли разметку. Теперь дорогу готовят к вводу в эксплуатацию.
Данная улица соединяет конечную остановку 55-го маршрута общественного транспорта в микрорайоне Орешково с трассой Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан. Благодаря проведенным работам маршрут удалось продлить еще на три остановки. Теперь автобусы будут ездить до комплекса дацанов «Диважин Дуган», «Дуйнхор Дуган», «Согчен Дуган», расположенных в микрорайоне Верхняя Березовка.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.